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Türkiye
AA 21.04.2025 10:57

Kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

Nevşehir'de, kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 15 zanlı yakalandı.

Kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.K'yi telefonla irtibat kurup kendisini savcı ve avukat olarak tanıtan ve bazı internet sitelerine üyelikten kaynaklı icra dosyalarından kurtulması için belirtilen hesaplara 540 bin lira para göndermesini isteyerek, dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen İstanbul ve Eskişehir'deki 19 şüpheliye yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon yapıldı.

Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

12 ilde 56 vatandaşı yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin, hakkında "PKK terör örgütüne üyelik" suçundan yakalama kararı bulunan ve Fransa'da olduğu tespit edilen M.D. tarafından koordine edildiği belirlendi.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Nevşehir Dolandırıcılık
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