İstanbul'da doğal gaz kutusunda çıkan yangın iş yerine sıçradı

Bayrampaşa’da sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

6 katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve binanın giriş katında bulunan dükkana sıçradı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde doğal gaz sızıntısı riski tespit edildi. Bu nedenle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren yoğun çalışmanın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının sıçradığı dükkanda maddi hasar meydana geldi.