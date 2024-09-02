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Türkiye
AA 02.09.2024 15:54

Yurda çok sayıda cins hayvan sokmaya çalışan kişi tutuklandı

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda çok sayıda cins hayvan sokmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yurda çok sayıda cins hayvan sokmaya çalışan kişi tutuklandı

Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.D'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.

Geçen cuma günü, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobil, Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince aranmış, aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası, otomobilin içerisinde de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

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