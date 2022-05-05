Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 21:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 83 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Bodrum'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Nisan'da Bodrum açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye ulaşan ekipler Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 kaçak göçmeni kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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