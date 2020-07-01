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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 58 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 58 sığınmacı kurtarıldı.
Dikili ilçesi Bademli açıklarında 2 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri Türk karasularına bırakılan 49 sığınmacıyı kurtardı.
Madra Çayı açıklarında ahşap tekne içindeki başka bir grup için de bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 9 sığınmacıyı bota aldı.
Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Yunanistan Türk karasuları Yunan sahil güvenlikSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 20:37
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