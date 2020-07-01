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FETÖ'den yargılanan Çelenk'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'den yargılanan eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler: Mustafa Rüştü Çelenk fetöSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 18:49
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