Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Bababurnu açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince alındı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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