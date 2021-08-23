Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'ya finans sağlayan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Mehmet Şahin Y'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Şahin Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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