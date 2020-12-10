Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 17 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye botla Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 17 yabancı uyruklu, kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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