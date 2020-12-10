İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, Yayladere köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek 2020-119" adı verilen operasyonda şunlar ele geçirildi:

"Toprağa gömülü 12 kilogramlık 5 tüp, bir sığınakta toprağa gömülü plastik bidonda 307 kalaşnikof fişeği, 2 kalaşnikof şarjörü, sırt çantası, leşker kıyafeti, sprey boya kutusu ve parçalanmış kitap."

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi. Sığınak da kullanılamaz hale getirildi.