Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen polis ekipleri, adrese yapılan baskında COVID-19 önlemlerine rağmen 3 masa etrafında 16 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Ekipler, adreste bulunan 16 kişiye toplam 19 bin 600 lira para cezası kesti.

Mekanın sorumluları N.A, S.Ö. ile C.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.