Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Karaca yönetimindeki otomobil, Gediz-Simav kara yolunun 23. kilometresinde, karşı yönden gelen İsmail Aytekin'in kullandığı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Karaca ile aynı araçtaki Emine Gümüş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan minibüs sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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