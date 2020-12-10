Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından "Denizde Durumsal Farkındalık Kursu"nun gerçekleştirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kursun 16 ülkeden ve NATO bağlılarından 44 eğitmen, uzman ve kursiyerlerin iştirakiyle düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Kursun, katılımcıların farkındalık ve bilgi seviyelerini artırmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
Son Haberler
- 19:31
- 19:19
- 19:31
- 19:21
- 18:41
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den Mersin'e çok kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz