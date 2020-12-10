Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Mersin için bir uyarı geldi. Şehrin batı ilçelerinde gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yarın sabah itibarıyla Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması öngörülüyor.

Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.