Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Mersin'e çok kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Getty]
Mersin'in batı ilçelerinde yarın çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Mersin için bir uyarı geldi. Şehrin batı ilçelerinde gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların yarın sabah itibarıyla Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması öngörülüyor.
Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Sağanak
Son Haberler
- 19:31
- 19:19
- 19:31
- 19:21
- 18:41
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz