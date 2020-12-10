Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Torul ilçesine bağlı Yıldız Köyü'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.
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