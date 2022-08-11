Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Urla'da bir dizi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

İlçe açıklarındaki lastik botta Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 44 düzensiz göçmen ile lastik botlarının arızalanması sonucu denizde sürüklenen 52 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çılga Koyu'nda yardım isteyen 3 düzensiz göçmen ile Sahil Güvenlik helikopterince Uzunada'da mahsur kaldıkları tespit edilen 47 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.