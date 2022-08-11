Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 146 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca geri itilenlerin de aralarında olduğu 146 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Urla'da bir dizi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
İlçe açıklarındaki lastik botta Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 44 düzensiz göçmen ile lastik botlarının arızalanması sonucu denizde sürüklenen 52 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çılga Koyu'nda yardım isteyen 3 düzensiz göçmen ile Sahil Güvenlik helikopterince Uzunada'da mahsur kaldıkları tespit edilen 47 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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