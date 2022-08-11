Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsünün camlarını tekmelerle kırdılar
İstanbul Beylikdüzü'nde otobüs şoförünün trafikte kendilerini sollamasına kızan şahıslar, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırdı.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.
İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti.
Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı. Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı.
Son Haberler
- 11:06
- 11:00
- 10:45
- 10:39
- 10:42
Sıradaki Haber
Yapay resif ve balıklandırma çalışmalarıyla sürdürülebilirlik hedefleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz