Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ittiği 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Bodrum
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