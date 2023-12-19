Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.12.2023 17:12

Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ'cü olduğu belirlendi.

Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: MSB]

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

ETİKETLER
FETÖ Yunanistan
Sıradaki Haber
Eskişehir'de iki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'ın sözde sorumlusu yakalandı
18:23
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:03
Moody's Türkiye'nin görünümünün pozitife çevrilebileceğine işaret etti
17:34
Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
17:27
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
17:55
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail, yeni insani araya hazır
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
FOTO FOKUS
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ