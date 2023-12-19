Türkiye
TRT Haber
19.12.2023 17:12
Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ'cü olduğu belirlendi.
[Fotoğraf: MSB]
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.