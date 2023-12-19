Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.12.2023 16:58

Düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası araçları Gaziantep'te hizmete başladı

Gaziantep'te, düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 ayrı noktada Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası araçları Gaziantep'te hizmete başladı
[Fotograf: AA]

Balıklı Meydanı'nda faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracını ziyaret eden Vali Kemal Çeber, yetkililerden çalışma sistemine ilişkin bilgi aldı.

Vali Çeber, söz konusu aracın yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağladığını ifade etti.

Söz konusu araçta İl Göç İdaresi Başkanlığı personelinin hizmet verdiğini belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Kentimizde bu araçlardan 5 adet var. Araçlarımızın içi tam donanımlı. Bununla beraber göç uzmanı, tercüman ve bunların yanında kolluk kuvvetlerim olacak. Burada her türlü sorgu yapılmaktadır. Bu araçlarla beraber göçmenlere ilişkin işlemler en kısa ve hızlı sürede yapılacak. Yasa dışı göçme mücadele anlamında faaliyetlerin yoğunlaşması planlanmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz yabancılara kimlikleri sorduğunda kimlik ibraz edemeyenleri bu noktalara getiriyorlar. Burada biyometrik gibi her türlü sorgu yapılabiliyor. Parmak izleri göç veri tabanı karşılaştırılıyor ve hızlıca işlemleri yapılıyor."

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Gaziantep
Sıradaki Haber
Uludağ'da drift atan 4 sürücüye 81 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'ın sözde sorumlusu yakalandı
18:23
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:03
Moody's Türkiye'nin görünümünün pozitife çevrilebileceğine işaret etti
17:34
Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
17:27
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
17:55
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail, yeni insani araya hazır
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
FOTO FOKUS
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ