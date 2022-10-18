Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B, N.B. ve H.B.A yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu tespit edildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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