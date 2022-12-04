Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ'cü yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde yargılamaları devam eden 8 şüpheli, Aydın'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyesi kişilere yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Fethiye'de yargılamaları devam eden şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinden Yunanistan'a kaçacakları bilgisini edinen ekipler harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Akbük Koyu açıklarında durdurulan teknede, polis memurluğundan ve öğretmenlikten ihraç edildikleri belirlenen A.A., M.H.T., İ.O., A.K., F.S., B.S., S.D. ile M.C. yakalandı.
Tekne kaptanı A.H.Ç. ile yasa dışı geçişe yardım ettikleri iddiasıyla B.Ç., T.E., H.K., M.Ö., T.D., İ.İ. ve E.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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