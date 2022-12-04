Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 17:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polise yakalanan 12 yaşındaki sürücü: Ağabey kaç para ceza yedim
[Fotograf: DHA]
Aksaray'da 12 yaşındaki çocuk, babasına ait hafif ticareti aracı kullanırken polis ekiplerine yakalandı. Çocuk, polise ''Ağabey kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim?'' dedi. Polis, araç sahibine "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki uygulama noktasında İ.S.O.'nun kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.
Yapılan incelemede sürücünün 12 yaşında olduğu belirlendi.
İ.S.O, sanayi sitesinde markette çalıştığını belirterek, ''Ağabey sanayi sitesine gidiyordum. Kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim ?'' dedi.
Polis, İ.S.O'ya `18 yaşında` cevabını verirken araç, olay yerine gelen yakını E.O'ya teslim edildi.
Babaya "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Aksaray
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