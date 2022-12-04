İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti.

Fatih'te bir ikamette antik dönemlere ait tarihi eserler bulunduğunu tespit eden ekipler, 2 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste, Roma, Yunan ve İslami döneme ait olduğu belirlenen 416 sikke ile 16 ok ucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.