Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amatör futbolcuları taşıyan otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
Konya'da deplasmana giden Huğluspor Futbol Kulübü futbolcularının olduğu otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Antrenör Lütfü Güney idaresindeki otomobil, Konya-Akören kara yolu Hatunsaray kavşağında Hasan Hüseyin K. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada her iki sürücüyle otomobildeki futbolcular, Emre Yıldız, Talip Yaşar ve Burak Dilim yaralandı.
Yaralılar, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, kazayı haber alan Huğluspor Kulübü yönetici ve futbolcuları da olay yerine geldi.
Konya Amatör Küme 100. Yıl Süper Grup'ta Aktören Kültürspor ile oynanacak maç da ileri bir tarihe ertelendi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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