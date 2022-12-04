İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'nın Gökdere ve Beşyol mahallelerinde daha önce kumar oynatıldığı için 14 kez mühürlenen adreslerde, mühürlerin bozulup tekrar kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, adreslere düzenlediği baskınlarda 140 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan şüphelilere, toplam 254 bin 660 liralık ceza uygulandı.

İş yeri sahipleri İ.A, Ö.T. ve A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "mühür bozmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İşletmelerde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen 4 kişi de gözaltına alındı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu.