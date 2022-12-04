Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda kaza yapan araç ikiye bölündü
[Fotograf: DHA]
TEM Otoyolu'nda bir araçla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Tarık P'nin kullandığı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Güzeltepe mevkiinde başka bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan Tarık P. ve yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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