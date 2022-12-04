Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütleri şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. ve A.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ Terörle Mücadele Yunanistan
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