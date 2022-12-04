Avcılar'da 13 Kasım 2022 tarihinde polise ihbarda bulunan Adem U., iş yerinin deposundan 28 otomobil motoru ile 5 adet motor krank parçasının çalındığını bildirdi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada, polis bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin görüntülerini tespit etti.

Şüphelilerin bir kamyonet ve hafif ticari araçla olay yerine geldikleri, depoya doğru yanaştırdıkları araca sandıklar içinde bulunan 28 otomobil motorunu taşıdıkları görüldü.

27 motor bulundu

Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Çalınan otomobil motorlarından 27'si ile çeşitli otomobil parçaları ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan otomobil motorları mağdur Adem U.'ya teslim edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Sinan U.'nun 19, Sinan K.'nın 2, Sadık K.'nın ise 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.