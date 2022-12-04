Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz'de sağanak, doğuda ise kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; sağanak en çok yurdun kuzey kesimlerini etkisi altına alacak. Yağışlar çarşamba günü itibarıyla azalacak.

[Fotoğraf: 5 günlük tahmin (Meteoroloji)]

İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya'da sis ve puslu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu ise kar yağışı görülecek.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da hafta boyu en yüksek sıcaklığın 14, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında 1 olması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 7 ile 17 derece arasında seyredecek.

İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.