Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Doğu bölgelerde kar yağışı görülecek.
Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz'de sağanak, doğuda ise kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; sağanak en çok yurdun kuzey kesimlerini etkisi altına alacak. Yağışlar çarşamba günü itibarıyla azalacak.
[Fotoğraf: 5 günlük tahmin (Meteoroloji)]
İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya'da sis ve puslu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu ise kar yağışı görülecek.
3 büyükşehirde hava durumu
Ankara'da hafta boyu en yüksek sıcaklığın 14, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında 1 olması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 7 ile 17 derece arasında seyredecek.
İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Kar Yağışı
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