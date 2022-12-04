Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 84 kaçak telefon ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kişinin çantasında 84 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kocaeli'de Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gebze Otogarı'nda durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekiplerce şüphelinin çantasında yapılan aramada, 84 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Kocaeli
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