Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.A, S.A, P.A, B.K. ve E.Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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