Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C, S.E, M.B, S.E ve G.B yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Terörle Mücadele Yunanistan
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