Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçakçılık şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı
Antalya'da ekipler kaçakçılığa göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda kaçak tütün, makaron ve malzeme ele geçirildi.
Kepez ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
İki ilçede bazı şüphelilerin ev ve eklenti yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin 500 doldurulmuş makaron, 141 bin 400 boş makaron, 12 bin paketleme naylonu, 3 kompresör, 5 dolum makinesi, tabanca ve 115 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili V.A, H.A, M.A, M.A.E, A.A. ve E.H.O, gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Makaron
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