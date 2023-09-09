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Türkiye
AA 09.09.2023 00:39

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ zanlısı yakalandı. Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 zanlı da gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde FETÖ üyeleri ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında 16 kişinin yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Aracılık ettikleri iddiasıyla 2 zanlı da gözaltında

Operasyon düzenleyen ekipler, Fethiye Körfezi açıklarında yelkenli tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddia edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

İlçede düzenlenen bir başka operasyonda ise Fethiye Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla ülkeden çıkış yapmaya çalışan yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı 27 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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