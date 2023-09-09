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Türkiye
İHA 09.09.2023 00:02

Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada

Niğde'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binanın yangın merdiveni, yıkım sırasında yürüyüş yoluna devrildi. Olayda caddede yürüyen bir kadın yaralandı. Duvarın yıkılma anı ise kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında yangın merdiveninin bir kısmı, istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı'ndaki yürüyüş yoluna devrildi.

O sırada yoldan geçen bir kadın hafif yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinesi duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Öte yandan duvarın yıkılma anı da saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; yıkımın devam ettiği sırada duvarın bir anda caddeye doğru devrildiği, iş makinesinin ise santimlerle yıkılan duvarın altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

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Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada
Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada
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