Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.A. ve Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terörle Mücadele
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