Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Jandarma ekipleri, Karaağaç mevkiinde yaptıkları kontrollerde sığınmacıların arasına girerek yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.K. ile FETÖ şüphelisi K.F'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: terörist Yunanistan kaçak fetöSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 11:41
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