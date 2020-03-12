Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Soba zehirlenmelerine karşı dikkat

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden itibaren de Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te doğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği çatı uçması, ulaşımda aksama, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.