Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışma sonrası terör örgütü PKK şüphelisi M.İ. ve S.İ'yi Pazarkule mevkiinde 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 14:06
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