Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışma sonrası terör örgütü PKK şüphelisi M.İ. ve S.İ'yi Pazarkule mevkiinde 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.