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Adıyaman'da 254 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 254 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 254 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 13:54
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