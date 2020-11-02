Hastane çıkışında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün daha evinde karantinada kalacağını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Tedavisiyle ilgilenen doktor ve hastane personeline de teşekkür eden İmamoğlu, İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek karantina sonrası İzmir'e gideceğini kaydetti.

İmamoğlu, sağlık durumuyla ilgili soru üzerine, "Sabah yapılan testlerimizde kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar" diye yanıtladı.

Açıklama sonrası Özge Çetin isimli bir kadın, Teşvikiye'de içerisinde deprem toplanma alanının da olduğu Marmara Üniversitesi’ne ait araziye bina yapıldığını belirterek, bu konuda İBB'den destek istediklerini ancak İmamoğlu'ndan randevu alamadıklarını öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu ise İBB olarak konuyu takip ettiklerini ifade etti.