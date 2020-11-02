Şehir merkezi olarak ülkenin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Erzurum'da, sabah erken saatlerde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirvesindeki kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaza bürüyen kar ise turizmcileri de heyecanlandırdı.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, Palandöken'e yılın ilk karının düştüğünü, yağışın turizmcileri heyecanlandırdığını söyledi.

Bu yıl Rus acentelerle büyük anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Akça, şunları kaydetti:

"Palandöken'de bu yıl özellikle yerli misafirlerin yanı sıra Rus turistlerimiz de olacak. 25 Aralık'tan itibaren 15 Mart'a kadar her hafta Erzurum'a 800 Rus turist gelecek ve çok güzel bir kayak tatili yapacaklar. Yurt dışındaki kayak merkezlerinin kapalı olması nedeniyle bu yıl Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinde bir yoğunluk yaşanacağını tahmin ediyoruz ancak en çok yoğunluğun Palandöken'de olacağını da biliyoruz."