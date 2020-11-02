Gizem İleri, Rıza Bey Apartmanı'ndan ilk canlı çıkarılanlardan biriydi. Tedavisinin ardından enkazın başından ayrılmadı. Köpeği Ares, hala beton yığınlarının altındaydı.

Umutlu bekleyişi saatler sonra sevince dönüştü. Köpeğinin sağ olduğu müjdesini, TRT Haber Muhabiri Duygu Tuncer'den aldı.

2 yaşındaki Ares'in yerini İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı arama kurtarma ekibi tespit etti.

Arama-Kurtarma Ekip Sorumlusu Ahmet Çelik, o anları şöyle anlattı:

"Ben yanına girdim, yanında onu sıkıştıran tahta parçalarını kestim, beton parçalarını kaldırdım. Ares çok sakin bir şekilde bana hiçbir tepki vermeden sadece beni bekledi. Göğsüme yattı ve sakin bir şekilde benim işimi bitirmemi bekledi. Canı yanmasına rağmen, hiçbir şekilde tepki vermedi."

Enkazda 65 saat boyunca yaşama tutunan adı gibi savaşçı köpek, veterinerde tedavi altına alındı.

Gizem de köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı.