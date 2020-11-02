Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da zehir taciri 7 kişiye tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 49 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
49 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 13:06
Sıradaki Haber
Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz