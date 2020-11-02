Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de Barış Sitesi'nde kontrollü yıkım başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 4 bloklu Barış Sitesi'nin bir bloğunda kontrollü yıkım çalışması yapılıyor.
İzmir'de Seferihisar merkezli depremin ardından 3 katı çöken Barış Sitesi'nin 7 katlı C Blok'unda arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri incelemelerde bulundu.
[Fotoğraf: AA]
İnceleme sonrasında binayı tamamen yıkılmaması için destekleyen vinç ve kepçeler çekildi. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken ekipler, kontrollü yıkım çalışmalarına başladı.
[Fotoğraf: AA]
Yıkım çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri de bloğa hortumlarla su tutuyor.
[Fotoğraf: AA]
Çalışmaları, aralarında site sakinlerinin de olduğu depremzedeler hüzünle izliyor.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 12:49
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