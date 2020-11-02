Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da mevsimin ilk karı yaylaları beyaza bürüdü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yörede sahil kesiminde gece yağmur etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü.
Ordu'da gece saatlerinde başlayan yağışla Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Karagöl Yaylası beyaza büründü.
Yoğun sisin hakim olduğu yaylalarda görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
Mevsimin ilk karının yağdığını gören bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.
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