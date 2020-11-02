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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Samsun'dan Ordu yönüne giden Muhammet Taş'ın kullandığı otomobil ile Fatih İyem idaresindeki otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Taş yola fırladı. Takla atan otomobil karşı şeride geçti, diğer otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, aydınlatma direği aracın üzerine devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, Samsun Ordu kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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