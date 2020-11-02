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Burdur'da bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy 14 günlüğüne karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Çamköy köyünde COVID-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 12:56
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