Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Geçen hafta Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.D. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 13:26
- 13:26
- 13:19
- 13:04
- 12:53
Sıradaki Haber
Ege'de düşen uçağın enkazı çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz